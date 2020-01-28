В сезоне-2020/21 Санчес, вероятно, будет выступать за "Манчестер Юнайтед"

Теги алексис санчесманчестер юнайтединтер милан

В сезоне-2020/21 Санчес, вероятно, будет выступать за "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который на данный момент играет в аренде в "Интере", в следующем сезоне, скорее всего, продолжит играть за "красных дьяволов". Об этом сообщает ESPN.

Напомним, в контракте нападающего с итальянским клубом отсутствует опция выкупа.

По данным источника, "МЮ" готов дать шанс футболисту и включить его в планы на сезон-2020/21. Прошедшим летом клуб пытался продать чилийца, однако из-за высокой заработной платы этого сделать не удалось.

В этом сезоне Санчес участвовал в 5 матчах Серии А, забив 1 гол. Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.

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