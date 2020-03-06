В сезоне-2020/21 в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы линии офсайдов сделают шире
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в сезоне-2020/21 в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы линии офсайдов станут шире.
Подобные изменения должны привести к увеличению количества голов.
"Один сантиметр – это не офсайд. Суть правила не в этом. ВАР должен вмешиваться в случае явной и очевидной ошибки.
Так что более широкие линии необходимы, потому что они рисуются субъективно", - заявил Чеферин.
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