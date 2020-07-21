В сезоне-2020/21 в РПЛ сыграют 16 команд

Теги рпл

В сезоне-2020/21 в РПЛ сыграют 16 команд

РПЛ не будет расширен до 18 команд в следующем сезоне-2020/21. Об этом сообщает "Чемпионат".

Таким образом, в следующем розыгрыше примут участие 16 команд.

Отметим, что в январе 2020 года большая часть клубов поддержала идею с расширением турнира. Планировалось, что новый формат начнёт действовать уже со следующего сезона.

Из-за пандемии коронавируса РФС решил пока отложить вариант с переходными матчами.

Не пропустите: Зенит" готов заплатить за защитника "Ливерпуля" Ловрена 10 миллионов евро | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Выяснилось, сколько Кокорин хочет зарабатывать

Выяснилось, сколько Кокорин хочет зарабатывать

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов