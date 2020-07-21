В сезоне-2020/21 в РПЛ сыграют 16 команд

РПЛ не будет расширен до 18 команд в следующем сезоне-2020/21. Об этом сообщает "Чемпионат".



Таким образом, в следующем розыгрыше примут участие 16 команд.



Отметим, что в январе 2020 года большая часть клубов поддержала идею с расширением турнира. Планировалось, что новый формат начнёт действовать уже со следующего сезона.



Из-за пандемии коронавируса РФС решил пока отложить вариант с переходными матчами.

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