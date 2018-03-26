В сфере интересов "Манчестер Юнайтед" находится четыре игрока с мировым именем, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, в стане "красных дьяволов" рассматривается вопрос о приобретении защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, а также игроков середины поля Марко Верратти из ПСЖ, Артуро Видаля из мюнхенской "Баварии" и Жоржиньо из "Наполи".

Напомним, также "Манчестер Юнайтед" планирует побороться за хавбека "Арсенала". | soccernews.ru