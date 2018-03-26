В сфере интересов "Манчестер Юнайтед" находится четыре игрока с мировым именем

Теги манчестер юнайтедрафаэль варанмарко верраттиартуро видальжоржиньо

В сфере интересов "Манчестер Юнайтед" находится четыре игрока с мировым именемВ сфере интересов "Манчестер Юнайтед" находится четыре игрока с мировым именем, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, в стане "красных дьяволов" рассматривается вопрос о приобретении защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, а также игроков середины поля Марко Верратти из ПСЖ, Артуро Видаля из мюнхенской "Баварии" и Жоржиньо из "Наполи".

Напомним, также "Манчестер Юнайтед" планирует побороться за хавбека "Арсенала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов