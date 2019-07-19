В сферу интересов "Барселоны" попал защитник из Бундеслиги



"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Аугсбурга" Филиппу Максу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру Макса в качестве дублера основного левого защитника Жоржи Альбы. При этом приоритетной целью каталонцев является защитник "Баварии" Давид Алаба, но приобрести его будет очень сложно. Также "Барселона" интересуется игроком обороны "Бетиса" Хуниором Фирпо.

25-летний Макс выступает за "Аугсбург" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел за немецкий клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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