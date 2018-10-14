В сферу интересов "Барселоны" входит порядка 25-ти игроков

Как информирует AS, в сферу интересов каталонской "Барселоны" входит порядка 25-ти игроков.

Так, "сине-гранатовым" интересны вратари Кун Кастелс ("Вольфсбург"), Йерун Зут (ПСВ), защитники Милан Шкриньяр ("Интер"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Ферлан Менди ("Лион"), Филипе Луис ("Атлетико"), полузащитники Френки де Йонг (Аякс), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриан Рабьо (ПСЖ), форварды Кшиштоф Пентек ("Дженоа") и Николя Пепе ("Лилль") и ряд других футболистов.

Напомним, Вальверде не будет продлевать контракт с "Барселоной". | soccernews.ru