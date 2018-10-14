В сферу интересов "Барселоны" входит порядка 25-ти игроков

Теги барселона

В сферу интересов "Барселоны" входит порядка 25-ти игроковКак информирует AS, в сферу интересов каталонской "Барселоны" входит порядка 25-ти игроков.

Так, "сине-гранатовым" интересны вратари Кун Кастелс ("Вольфсбург"), Йерун Зут (ПСВ), защитники Милан Шкриньяр ("Интер"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Ферлан Менди ("Лион"), Филипе Луис ("Атлетико"), полузащитники Френки де Йонг (Аякс), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриан Рабьо (ПСЖ), форварды Кшиштоф Пентек ("Дженоа") и Николя Пепе ("Лилль") и ряд других футболистов.

Напомним,  Вальверде не будет продлевать контракт с "Барселоной". | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов