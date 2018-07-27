В сферу интересов "Барселоны" входит шесть хавбеков

В сферу интересов каталонской "Барселоны" входит сразу шесть игроков середины поля, информирует испанская пресса.

Так сообщается, что "сине-гранатовые" внимательно следят за Адрианом Рабьо (ПСЖ), Френки де Йонгом ("Аякс"), Стивеном Н'Зонзи ("Севилья"), Кристианом Эриксеном ("Тоттенхэм"), Полем Погба ("Манчестер Юнайтед") и Миралемом Пьяничем ("Ювентусом").

Напомним, "Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо. | soccernews.ru