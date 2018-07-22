В сферу интересов "Барселоны" входят еще четыре голкипера

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В сферу интересов "Барселоны" входят еще четыре голкипера

"Барселона" продолжает поиски нового вратаря, который сможет заменить Яспера Силлессена.

Как сообщает AS, на радарах у каталонцев находятся Херонимо Рульи, Кун Кастельс, Ян Зоммер и Марко Дмитрович.

Отмечается, что все названные голкиперы, кроме Зоммера, могут согласиться на роль запасного.

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