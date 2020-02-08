В сферу интересов "Локомотива" входят восемь форвардов

"Локомотив" продолжает поиски нового нападающего на замену Федору Смолову, который отправился в аренду в "Сельту".

Как сообщает Sport24, в шорт-лист "железнодорожников" попало восемь форвардов. Известно, что трое из них из английского чемпионата.

Отмечается, что клуб ждет решения наставника Юрия Семина, после чего проведет переговоры с одобренным кандидатом.

После 19 туров "Локомотив" занимает в РПЛ пятое место.

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