В сферу интересов "Локомотива" входят восемь форвардов

Теги локомотив москвафедор смоловюрий семин

В сферу интересов "Локомотива" входят восемь форвардов

"Локомотив" продолжает поиски нового нападающего на замену Федору Смолову, который отправился в аренду в "Сельту".

Как сообщает Sport24, в шорт-лист "железнодорожников" попало восемь форвардов. Известно, что трое из них из английского чемпионата.

Отмечается, что клуб ждет решения наставника Юрия Семина, после чего проведет переговоры с одобренным кандидатом.

После 19 туров "Локомотив" занимает в РПЛ пятое место.

Читайте также: "Локомотив" нацелился на нападающего сборной Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер

"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов