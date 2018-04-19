В сферу интересов "Манчестер Юнайтед" входит пять хавбеков

В сферу интересов "Манчестер Юнайтед" входит сразу пять полузащитников, информирует The Independent.

Так, по сведениям издания, приоритетным кандидатом на усиление своего центра поля "красные дьяволы" определили хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса. Альтернативами немцу стали Жоржиньо ("Наполи"), Фред ("Шахтер"), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дортмунд) и Карлос Солер ("Валенсия").

Напомним, Моуринью готов побить трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru