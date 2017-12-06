В сферу интересов "Милана" попали два форварда

"Милан" в зимнее трансферное окно планирует приобрести высококлассного форварда.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" интересуется форвардом "Торино" Андреа Белотти и нападающим дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Также стоит отметить, что "Милан" планирует расстаться с Николой Калиничем и направить средства с его трансфера на покупку нового форварда.

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