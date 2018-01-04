В сферу интересов "Реала" входит четыре топовых нападающих

В сферу интересов мадридского "Реала" входит сразу четыре топовых нападающих, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает варианты с подписанием Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер"), Тимо Вернера ("РБ Лейпциг") и Алексиса Санчеса ("Арсенал").

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны". | soccernews.ru