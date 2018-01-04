В сферу интересов "Реала" входит четыре топовых нападающих

Теги реал мадридхарри кейналексис санчесмауро икардитимо вернер

В сферу интересов "Реала" входит четыре топовых нападающихВ сферу интересов мадридского "Реала" входит сразу четыре топовых нападающих, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает варианты с подписанием Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер"), Тимо Вернера ("РБ Лейпциг") и Алексиса Санчеса ("Арсенал").

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Тимо Вернера ("РБ Лейпциг") - ТОПОВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ????!!!! Реально чтоль так считаете)ахаха

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