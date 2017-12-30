В сферу интересов "Спартака" входит пять защитников

В сферу интересов московского "Спартака" входит сразу пять защитников, информирует СЭ.

По сведениям издания, "красно-белые" следят за Максимом Беляевым ("Арсенал" Тула), Никитой Черновым ("Урал"), Дмитрием Скопинцевым ("Балтика"), Эльмиром Набиуллиным ("Рубин") и Павлом Шакуро ("Тюмень").

Напомним, "Бетис" намерен перехватить трансферную цель "Спартака". | soccernews.ru