В сферу интересов "Спартака" входит пять защитников

Теги спартак москвамаксим беляевникита черновэльмир набиуллин

В сферу интересов "Спартака" входит пять защитниковВ сферу интересов московского "Спартака" входит сразу пять защитников, информирует СЭ.

По сведениям издания, "красно-белые" следят за Максимом Беляевым ("Арсенал" Тула), Никитой Черновым ("Урал"), Дмитрием Скопинцевым ("Балтика"), Эльмиром Набиуллиным ("Рубин") и Павлом Шакуро ("Тюмень").

Напомним, "Бетис" намерен перехватить трансферную цель "Спартака". | soccernews.ru

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