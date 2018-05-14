В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников

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В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитниковВ сферу интересов туринского "Ювентуса" входит пять полузащитников, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" планирует подписать не только Эмре Джана ("Ливерпуль"), но и активно присматривается к Бриану Кристанте ("Аталанта"), Матео Ковачичу ("Реал"), Сергею Милинковичу-Савичу ("Лацио") и Лоренцо Пеллегрини ("Рома").

Напомним, Аллегри намерен остаться в "Ювентусе". | soccernews.ru

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