В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников

В сферу интересов туринского "Ювентуса" входит пять полузащитников, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" планирует подписать не только Эмре Джана ("Ливерпуль"), но и активно присматривается к Бриану Кристанте ("Аталанта"), Матео Ковачичу ("Реал"), Сергею Милинковичу-Савичу ("Лацио") и Лоренцо Пеллегрини ("Рома").

Напомним, Аллегри намерен остаться в "Ювентусе". | soccernews.ru