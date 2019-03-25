В сферу интересов "Ювентуса" вошли шесть защитников

Теги ювентусматтейс де лигтрафаэль варанстефан савичкостас манолас

В сферу интересов "Ювентуса" вошли шесть защитников

"Ювентус" определил шесть кандидатов на усиление центра защиты.

Как сообщает Tuttosport, на радарах "старой синьоры" находятся Маттейс де Лигт ("Аякс"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Стефан Савич ("Атлетико"), Костас Манолас ("Рома"), Кристиан Ромеро ("Дженоа") и Рафаэль Варан ("Реал").

Отмечается, что в приоритете "Ювентуса" покупка де Лигта. Однако эта сделка потребует больших денежных затрат. К тому же, на игрока также претендует "Барселона".

Ранее сообщалось, что "Аякс" хочет выручить с продажи игрока 100 миллионов евро.

Читайте также: Источник: Дешам летом возглавит "Ювентус". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Отмашка за Лигу Наций: сборная Германии в фантастическом матча вырвала 3 балла из рук Нидерландов

Отмашка за Лигу Наций: сборная Германии в фантастическом матча вырвала 3 балла из рук Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов