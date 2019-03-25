В сферу интересов "Ювентуса" вошли шесть защитников
"Ювентус" определил шесть кандидатов на усиление центра защиты.
Как сообщает Tuttosport, на радарах "старой синьоры" находятся Маттейс де Лигт ("Аякс"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Стефан Савич ("Атлетико"), Костас Манолас ("Рома"), Кристиан Ромеро ("Дженоа") и Рафаэль Варан ("Реал").
Отмечается, что в приоритете "Ювентуса" покупка де Лигта. Однако эта сделка потребует больших денежных затрат. К тому же, на игрока также претендует "Барселона".
Ранее сообщалось, что "Аякс" хочет выручить с продажи игрока 100 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11