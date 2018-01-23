В шаге от финала Кубка Лиги: "Манчестер Сити" едет в гости к "Бристолю"

"Бристоль Сити" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Эштон Гейт" (Бристоль)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Грэм Скотт

Первый внутренний кубок на Туманном Альбионе близится к своему завершению. Осталось провести всего три поединка в Кубке Лиги, два из которых пройдут на этой неделе. В отчетной встрече первого финалиста определят "Манчестер Сити" и "Бристоль" на стадионе "Эштон Гейт". Поединок на "Этихаде" завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1, поэтому интрига сохранена и раньше времени хоронить "зарянок" никто не собирается.

В предматчевом интервью наставник "Бристоля" Ли Джонсон заявил, что очень хочет, чтобы его ребята стали настоящими героями. А они ими, безусловно, будут, если вдруг выбьют "горожан". Как бы там ни было, а 36-летнему наставнику уже есть чем гордиться, потому как "зарянки" – первая команда из низшего дивизиона, которой удалось по пути к полуфиналу выбить четыре клуба, представляющих Премьер-Лигу. Последним, кто достигал подобного, был "Шеффилд Уэнсдей" в 1991 – за год до создания АПЛ.

Максималист Пеп Гвардиола никогда не скрывал, что для него и его команд важно бороться за победу во всех турнирах, в которых они принимают участие, поэтому есть большая вероятность, что манкунианцы в Бристоле сыграют если и не полностью основным составом, то максимально к нему приближенным. Тем более, что это вполне себе позволяет график – на выходных "Сити" встретится с еще одним представителем Чемпионшипа "Кардиффом" в Кубке Англии, затем дома протестирует "Вест Бромвич". Вот кого точно зрители не увидят на "Эштон Парке", так это травмированных Менди, Делфа, Фодена и Жезуса.

Интересные факты противостояния "Бристоля" и "Манчестер Сити":

"Бристоль" выиграл только один из последних восьми матчей против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях.

В двух из последних трех случаев "горожане" обязательно проходили в финал Кубка Лиги после того, как побеждали в первой полуфинальной встрече. Исключением стала дуэль против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2009/2010.

"Зарянки" ни разу не выигрывали в полуфинале Кубка Лиги (две ничьи и три поражения).

В последний раз команда из Чемпионшипа пробивалась в финал Кубка Лиги после проигрыша в первом полуфинальном матче против клуба из Премьер-Лиги в сезоне 2000/2001. Тогда "Бирмингем" в первом поединке уступил "Ипсвичу" со счетом 1:0, затем взял реванш – 4:1.

Ориентировочные составы на игру:

Бристоль: Стил, Райт, Флинт, Бэйкер, Магнуссон, К. Смит, Пэк, Браунхилл, Брайан, Патерсон, Рид

Ман Сити: Браво, Уокер, Отаменди, Стоунз, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Бристоль Сити" – "Манчестер Сити":

"Манчсетер Сити" является явным фаворитом, по-другому здесь и быть не может. Букмекеры оценивают успех "горожан" скромным коэффициентом 1.22. В то время, как виктория "Бристоля" в среднем составляет 13.0

Богдан Архипенко

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