В шаге от Мундиаля: Германия вырывает победу над Чехией
Центральным событием второго игрового дня седьмого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 стало противостояние сборных Чехии и Германии в Праге на местном уютном стадионе "Эден Арена". Команды выступают в квартете "С", где Бундестим фактически уже обеспечили себе выход в финальную часть ближайшего Мундиаля. Немцы до сих пор не испытали должного сопротивление в матчах квалификации, что позволяет им уверенно со стопроцентным показателем лидировать. В матче первого круга против чехов подопечные Йоахима Лёва немного покуражились, вынеся соперника со счетом 3:0.
Сборная Чехии исторически переживает свои не самые лучшие времена. После завершение карьеры в национальной команде Петра Чеха и Томаша Росицки в распоряжении главного тренера Карела Яролима не осталось больших звезд. Чешский "локомотив" провалил старт отбора и теперь им необходимо из кожи вон вылезти, чтобы выбраться хотя бы на вторую строчку, которая позволит побороться за путевку в Россию через раунд плей-офф, а отставание от сборной Северной Ирландии составляло целых четыре очка. Тренерский штаб хозяев вместе с определенной группой ключевых фигур неожиданно решил с первых минут выпустит, в общем-то, таких не основных игроков, как Филип Новак, Ян Боржил или Якуб Янкто. Коуч "орлов" также применил определенную ротацию, решив железобетонных футболистов основы разбавить исполнителями, здорово себя проявившими на Кубке Конфедераций.
Действующие чемпионы мира достаточно вальяжно начали поединок, но это не помешало им уже в самом дебюте открыть счет. На четвертой минуте прошла великолепная разрезная передача от Месута Озила на Тимо Вернера, а нападающий "Лейпцига" беспрепятственно отправил мяч в сетку. Хозяева пришли в себя только спустя десять минут, когда Соучек ударом головой заставил поработать тер Штегена. Весь первый тайм подопечные Лёва играли с запасом, не раз немцы могли увеличивать преимущество, но все время прощали. К чести чехов, они хоть и натужно, но старались еще к перерыву восстановить паритет, но опасные выстрелы Дариды и Селассие совсем на немного разминались со штангой.
С началом второй 45-ти минутки команды заиграли поинтересней. Прежде всего, это касается сборной Чехии, игроки которой все больше времени стали проводить на чужой половине поля, но без какого-то креатива и мысли впереди. Во второй половине второго тайма немцам удалось успокоить игру и забрать мяч в свое владение. А на 78-й минуте излишняя самоуверенность "орлов" привела к тому, что хозяева все-таки добились своего. Владимир Дарида отважился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал, а гол получился очень красивым – мяч рикошетом от перекладины юркнул в "девятку" ворот тер Штегена.
Но Германия не была бы чемпионом мира, если бы не играла до конца. Последнее слово осталось за титулованной Бундестим. Под занавес поединка изумительную навесную передачу Крооса точным выстрелом головой завершил Матс Хуммельс.
Итак, немцы добывают седьмую кряду победу в текущем отборочном цикле, а уже через три дня, скорее всего, ничто не помешает подопечным Лёва официально забронировать себе путевку на Мундиаль.
Чехия – Германия – 1:2
Голы: Вернер, 4 – 0:1, Дарида, 78 – 1:1, Хуммельс, 88 – 1:2
Чехия: Вацлик, Калас, Сухи, Новак, Селассие, Боржил, Дарида, Соучек, Копиц (Крейчи, 53), Янкто (Змргал, 89), Крменчик (Климент, 76)
Германия: тер Штеген, Киммих, Хуммельс, Гинтер, Хектор, Кроос, Штиндль (Дракслер, 68), Озил, Мюллер, Брандт (Рюдигер, 61), Вернер (Джан, 79)
Богдан Архипенко
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