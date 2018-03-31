В шаге от очередного титула: "Бавария" жаждет оформить чемпионство в матче против "Боруссии"
"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд
Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Бастиан Данкерт
После двухнедельного перерыва на матчи сборных наконец возвращается клубный футбол. В связи с еврокубковыми поединками, которые пройдут посреди следующей недели, субботняя программа европейского уик-энда будет достаточно насыщенной. На этот раз порадует обывателя и немецкая Бундеслига. В рамках 28-го тура состоится уже классическая дуэль двух главных грандов "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Схватка этих двух команд всегда вызывает ажиотаж, даже несмотря на сегодняшнюю большую разницу в классе.
Особого перца мюнхенско-дортмундскому противостоянию может придать тот факт, что подопечные Юппа Хайнкеса уже в эту субботу имеют возможность досрочно оформить чемпионство. Правда, это станет возможным только в том случае, если "Шальке" часом ранее в родных стенах не обыграет "Фрайбург". А ведь очередные золотые медали чемпионата мюнхенцев уже в марте могли бы не зависеть от других обстоятельств, если бы "Бавария" не проиграла в прошлом туре "Лейпцигу".
"Боруссия" очень плоха в нынешнем сезоне. Команде не гарантировано не то, чтобы "серебро", но и место в зоне Лиги Чемпионов. Да, "шмели" давно не проигрывали в рамках чемпионата, но очень часто не досчитываются очков посредством ничьих. Кроме того, дортмундцы постоянно вынуждены страдать от переполненного лазарета. И речь идет не только о Марко Ройсе, который больше времени проводит на больничной койке, чем на футбольном поле, но и Себастьяне Роде, Эрике Дурме, Акселю Загаду, Синдзи Кагаве и Андрее Ярмоленко. Также под сомнением на ближайшую игру и Омер Топрак. У "Баварии" же с кадровым аспектом все в порядке. Кингсли Коман - единственный, кто не сможет помочь команде в ближайшей встрече, но его потеря не является катастрофической для команды.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "Боруссии":
"Бавария" никогда не завоевывала чемпионский титул победой над дортмундской "Боруссией".
В 23 поединках против мюнхенского гранда Марко Ройс забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач.
В шести матчах против "Баварии" главнокомандующий "шмелями" Петер Штегер завоевал всего одно очко.
Ориентировочные составы на игру:
Бавария: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски
Боруссия: Бюрки, Пищек, Аканджи, Сократис, Шмельцер, Дауд, Вайгль, Кастро, Гетце, Шюррле, Батшуайи
Прогноз на матч "Бавария" – "Боруссия":
Во времена Юргена Клоппа исход матчей между "Баварией" и "Боруссией" очень сложно было прогнозировать, но не сейчас. Мюнхенцы являются явными фаворитами и, если честно, то у дортмундцев шансов на успех крайне мало. Так же считают и букмекеры, которые на победу ребят Юппа Хайнкеса выставляют коэффициент 1.36, а выигрыш "шмелей" оценивают в 8.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18