В шаге от очередного титула: "Бавария" жаждет оформить чемпионство в матче против "Боруссии"

"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Бастиан Данкерт

После двухнедельного перерыва на матчи сборных наконец возвращается клубный футбол. В связи с еврокубковыми поединками, которые пройдут посреди следующей недели, субботняя программа европейского уик-энда будет достаточно насыщенной. На этот раз порадует обывателя и немецкая Бундеслига. В рамках 28-го тура состоится уже классическая дуэль двух главных грандов "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Схватка этих двух команд всегда вызывает ажиотаж, даже несмотря на сегодняшнюю большую разницу в классе.

Особого перца мюнхенско-дортмундскому противостоянию может придать тот факт, что подопечные Юппа Хайнкеса уже в эту субботу имеют возможность досрочно оформить чемпионство. Правда, это станет возможным только в том случае, если "Шальке" часом ранее в родных стенах не обыграет "Фрайбург". А ведь очередные золотые медали чемпионата мюнхенцев уже в марте могли бы не зависеть от других обстоятельств, если бы "Бавария" не проиграла в прошлом туре "Лейпцигу".

"Боруссия" очень плоха в нынешнем сезоне. Команде не гарантировано не то, чтобы "серебро", но и место в зоне Лиги Чемпионов. Да, "шмели" давно не проигрывали в рамках чемпионата, но очень часто не досчитываются очков посредством ничьих. Кроме того, дортмундцы постоянно вынуждены страдать от переполненного лазарета. И речь идет не только о Марко Ройсе, который больше времени проводит на больничной койке, чем на футбольном поле, но и Себастьяне Роде, Эрике Дурме, Акселю Загаду, Синдзи Кагаве и Андрее Ярмоленко. Также под сомнением на ближайшую игру и Омер Топрак. У "Баварии" же с кадровым аспектом все в порядке. Кингсли Коман - единственный, кто не сможет помочь команде в ближайшей встрече, но его потеря не является катастрофической для команды.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Боруссии":

"Бавария" никогда не завоевывала чемпионский титул победой над дортмундской "Боруссией".

В 23 поединках против мюнхенского гранда Марко Ройс забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач.

В шести матчах против "Баварии" главнокомандующий "шмелями" Петер Штегер завоевал всего одно очко.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски

Боруссия: Бюрки, Пищек, Аканджи, Сократис, Шмельцер, Дауд, Вайгль, Кастро, Гетце, Шюррле, Батшуайи

Прогноз на матч "Бавария" – "Боруссия":

Во времена Юргена Клоппа исход матчей между "Баварией" и "Боруссией" очень сложно было прогнозировать, но не сейчас. Мюнхенцы являются явными фаворитами и, если честно, то у дортмундцев шансов на успех крайне мало. Так же считают и букмекеры, которые на победу ребят Юппа Хайнкеса выставляют коэффициент 1.36, а выигрыш "шмелей" оценивают в 8.0.

Богдан Архипенко

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