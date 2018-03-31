В шаге от очередного титула: "Бавария" жаждет оформить чемпионство в матче против "Боруссии"

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В шаге от очередного титула: "Бавария" жаждет оформить чемпионство в матче против "Боруссии"

"Бавария"  –  "Боруссия" Дортмунд

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Бастиан Данкерт

После двухнедельного перерыва на матчи сборных наконец возвращается клубный футбол. В связи с еврокубковыми поединками, которые пройдут посреди следующей недели, субботняя программа европейского уик-энда будет достаточно насыщенной. На этот раз порадует обывателя и немецкая Бундеслига. В рамках 28-го тура состоится уже классическая дуэль двух главных грандов "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Схватка этих двух команд всегда вызывает ажиотаж, даже несмотря на сегодняшнюю большую разницу в классе.

Особого перца мюнхенско-дортмундскому противостоянию может придать тот факт, что подопечные Юппа Хайнкеса уже в эту субботу имеют возможность досрочно оформить чемпионство. Правда, это станет возможным только в том случае, если "Шальке" часом ранее в родных стенах не обыграет "Фрайбург". А ведь очередные золотые медали чемпионата мюнхенцев уже в марте могли бы не зависеть от других обстоятельств, если бы "Бавария" не проиграла в прошлом туре "Лейпцигу".

"Боруссия" очень плоха в нынешнем сезоне. Команде не гарантировано не то, чтобы "серебро", но и место в зоне Лиги Чемпионов. Да, "шмели" давно не проигрывали в рамках чемпионата, но очень часто не досчитываются очков посредством ничьих. Кроме того, дортмундцы постоянно вынуждены страдать от переполненного лазарета. И речь идет не только о Марко Ройсе, который больше времени проводит на больничной койке, чем на футбольном поле, но и Себастьяне Роде, Эрике Дурме, Акселю Загаду, Синдзи Кагаве и Андрее Ярмоленко. Также под сомнением на ближайшую игру и Омер Топрак. У "Баварии" же с кадровым аспектом все в порядке. Кингсли Коман - единственный, кто не сможет помочь команде в ближайшей встрече, но его потеря не является катастрофической для команды.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Боруссии":

"Бавария" никогда не завоевывала чемпионский титул победой над дортмундской "Боруссией".

В 23 поединках против мюнхенского гранда Марко Ройс забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач.

В шести матчах против "Баварии" главнокомандующий "шмелями" Петер Штегер завоевал всего одно очко.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски

Боруссия: Бюрки, Пищек, Аканджи, Сократис, Шмельцер, Дауд, Вайгль, Кастро, Гетце, Шюррле, Батшуайи

Прогноз на матч "Бавария""Боруссия":

Во времена Юргена Клоппа исход матчей между "Баварией" и "Боруссией" очень сложно было прогнозировать, но не сейчас. Мюнхенцы являются явными фаворитами и, если честно, то у дортмундцев шансов на успех крайне мало. Так же считают и букмекеры, которые на победу ребят Юппа Хайнкеса выставляют коэффициент 1.36, а выигрыш "шмелей" оценивают в 8.0.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
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