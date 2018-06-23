В шаге от плей-офф: Бельгия в Москве сразится с Тунисом

Бельгия – Тунис

Стадион: "Спартак" (Москва, Россия)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Джейр Марруфо (США)

Проиграв в добавленное время в первом туре команде Англии, сборной Тунису для выхода в 1/8 финала теперь не остается ничего другого, кроме как побеждать бельгийцев. Даже ничья сводит шансы "карфагенских орлов" на "нет". Сборная Бельгии начала свой путь на мундиале в России с победы над сборной Панамы (3:0). Нельзя сказать, что бельгийцы в этой игре выложились на все 100 процентов. Но, даже играя вполсилы, им удалось добиться крупной виктории над дебютантом чемпионата мира.

После первого тура в группе "G", как и ожидалось, лидируют сборные Бельгии и Англии. Еще до старта чемпионата мира именно эти две команды были безоговорочными фаворитами квартета, но неясно лишь одно: кто же займет первое место?

Сборная Бельгии добыла победу в стартовом поединке чемпионата мира над командой Панамы, которая довольно долго сопротивлялась, но класс европейцев в итоге взял свое. Первый тайм команда Роберто Мартинеса провела слабо, но со старта второй половины "красные дьяволы" взялись за дело с удвоенным желанием – сначала забил Дрис Мертенс, а затем дублем отметился Ромелу Лукаку. Победа по счету получилась довольно простой, но забить первый гол бельгийцы не могли долго.

Сборная Туниса прекрасно смотрелась на фоне команды Англии в первом поединке, хоть и проиграла. Быстрый гол англичан не ввел команду Набиля Маалула в ступор, тунисцы нашли в себе силы провести несколько быстрых контратак, в одной из которых заработали пенальти. Реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки Ферджани Сасси, и до самого конца матча тунисцы сохраняли шансы на ничью. Роковым стал угловой на первой добавленной минуте, с которого Харри Кейн забил победный гол.

В преддверии матча есть положительная новость для "красных дьяволов" – это возвращение в строй Вермалена и Батшуайи, которые, из-за травм, пропускали первый тур. В лазарете пока остается только Венсан Компани. В матче со сборной Англии Тунис не просто стартовал с поражения, показав при этом чудеса везения, но и лишился своего основного голкипера. Муэз Ассен вывихнул плечо, и чемпионат мира для него уже закончен. Вратарская позиция и так была не самым сильным звеном Туниса, а теперь, когда их ворота будет защищать Фарук Бен-Мустафа, ситуация и вовсе может стать критической.

Интересные факты противостояния сборных Бельгии и Туниса:

Команды дважды встречались между собой – на чемпионате мира 2002 года была зафиксирована ничья 1:1, а в 2014 году в товарищеском матче Бельгия выиграла со счетом 1:0

Безвыигрышная серия сборной Туниса достигла четырех встреч

Сборная Бельгии не проигрывает в последних 20 матчах – пять ничьих и 15 побед

Сборная Туниса не пропускает более двух голов в последних 19 матчах

Ориентировочные составы на игру:

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Азар, Мертенс, Лукаку.

Тунис: Бен-Мустафа – Бронн, Мерья, С.Бен-Юссеф, Маалул, Сасси, Скири, Слити, Ф.Бен-Юссеф, Бадри, Хазри.

Прогноз на матч Бельгия – Тунис:

Сборная Бельгии имеет полное право называть себя фаворитом поединка – команда Мартинеса состоит из игроков с мировым именем, которые в последнее время стали играть, как команда. Однако, звездное бельгийское нападение сталкивается с трудностями, когда против них соперник играет очень закрыто. Неопытная Панама очень долго сопротивлялась, но пропустив, бросилась отыгрываться, что позволило бельгийцам забить еще несколько раз. Со сборной Туниса такой номер может не пройти – команда Маалула очень качественно обороняется, и имеет достаточно опыта на турнирах такого масштаба.

Букмекеры отдают сборной Бельгии солидный перевес, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.38 баллов, в то же время успех панамцев оценивается на уровне 9.00 – 10.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.75 – 5.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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