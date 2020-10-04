В "Шахтере" диагностированы четыре случая заражения коронавирусом

Футболисты донецкого "Шахтера" - вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Коронавирус также подтвердился у двоих сотрудников клуба. В связи с этим "Шахтер" в полном составе ушел на самоизоляцию.

Стоит отметить, что Пятов и Степаненко вызваны в расположение сборной Украины на матчи против Франции, Германии и Испании.

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