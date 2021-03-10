В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри

Теги шахтер донецкмассимилиано аллегри

В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию, что донецкий клуб ведет переговоры с итальянским тренером Массимилиано Аллегри.

"Это неправда. Мы довольны Луишем Каштр,у и ни с кем не вели переговоров. Аллегри является классным специалистом, но "Шахтер" уже много лет выбирает тренеров, которые делают ставку на атакующий футбол, а это не стиль Аллегри", - приводит слова Боту Rete Sport.

Напомним, что "Шахтер" сенсационно вылетел из Кубка Украины, проиграв клубу Первой лиги, а в чемпионате Украины занимает второе место.

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