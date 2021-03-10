В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри
Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию, что донецкий клуб ведет переговоры с итальянским тренером Массимилиано Аллегри.
"Это неправда. Мы довольны Луишем Каштр,у и ни с кем не вели переговоров. Аллегри является классным специалистом, но "Шахтер" уже много лет выбирает тренеров, которые делают ставку на атакующий футбол, а это не стиль Аллегри", - приводит слова Боту Rete Sport.
Напомним, что "Шахтер" сенсационно вылетел из Кубка Украины, проиграв клубу Первой лиги, а в чемпионате Украины занимает второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13