В "Шахтёре" подтвердили, что Луческу пытался вернуться в клуб
Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин поделился мыслями о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".
"Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошёл вверх, а Мирча остался на прежнем уровне. Поэтому президент ещё за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение было продуманным. Президент понимал на что идёт. Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался.
Я проработал в "Шахтёре" 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я в "Динамо". Например, Карло Николини отказал Луческу и не вошёл в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтёра", - сказал Палкин.
74-летний Луческу тренировал "Шахтёр" с 2004 по 2016 год и выиграл с командой 22 трофея.
С киевским "Динамо" румынский специалист заключил контракт по схеме "2+1".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13