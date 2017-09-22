В "Шахтере" прокомментировали положительную допинг-пробу Срны

Донецкий "Шахтер" подтвердил, что капитан команды Дарио Срна сдал положительную допинг-пробу.

"Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат. На сегодняшний день не существует какого-либо запрета игроку участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду.

Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что футболист докажет свою невиновность. Вместе с тем "Шахтер" считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом. Дальнейшие комментарии по данному делу не будут предоставляться по причине конфиденциальности юридического разбирательства" - сказано в заявлении "Шахтера". | http://soccernews.ru