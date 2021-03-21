В "Шахтере" рассказали о переговорах с Тайсоном и Тейшейрой
Фото: Tiro de Canto/Автор неизвестен
Ассистент директора по футболу донецкого "Шахтера" Карло Николини рассказал о переговорах с полузащитником Тайсоном о новом контракте и бывшим игроком команды Алексом Тейшейрой, который сейчас является свободным агентом.
"Мы вели переговоры с Тейшейрой, но у него большие запросы. У Алекса есть варианты в Саудовской Аравии и Катаре. Он хочет зарплату, как в топ-клубах. Что касается Тайсона, то он решил вернуться в Бразилию. Им интересовались многие клубы, такие как "Милан" и "Рома" даже не пытались его подписать. Он выбрал место для завершения карьеры", - приводит слова Николини сайт журналиста Николо Скиры.
Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает ближайшим летом.
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|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13