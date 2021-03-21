В "Шахтере" рассказали о переговорах с Тайсоном и Тейшейрой

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В "Шахтере" рассказали о переговорах с Тайсоном и Тейшейрой

Фото: Tiro de Canto/Автор неизвестен

Ассистент директора по футболу донецкого "Шахтера" Карло Николини рассказал о переговорах с полузащитником Тайсоном о новом контракте и бывшим игроком команды Алексом Тейшейрой, который сейчас является свободным агентом.

"Мы вели переговоры с Тейшейрой, но у него большие запросы. У Алекса есть варианты в Саудовской Аравии и Катаре. Он хочет зарплату, как в топ-клубах. Что касается Тайсона, то он решил вернуться в Бразилию. Им интересовались многие клубы, такие как "Милан" и "Рома" даже не пытались его подписать. Он выбрал место для завершения карьеры", - приводит слова Николини сайт журналиста Николо Скиры.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает ближайшим летом.

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