В "Шахтере" высказались о продаже Мампасси в "Локомотив"

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился причинами продажи молодого защитника Марка Мампасси в московский "Локомотив".

"Ситуация такая, что были сложные переговоры с футболистом и его родителями. Тут они или хотят гарантий играть в первой команде, или он хочет уйти.

И контракт Мампасси скоро истекал, поэтому нужно было принимать решение. И мы приняли предложение "Локомотива", и это первый раз в истории клуба, когда футболиста сразу из академии продают за такие деньги", - сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" заплатил за украинца 4 миллиона евро.

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