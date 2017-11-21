В "Шальке" готовы вернуть Озила

Руководство "Шальке" не прочь вернуть в команду полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета немецкого клуба Клеменс Тённис.

"Естественно, мы бы занялись вопросом возвращения Озила. Если переход Озила в наш клуб устроит все стороны, то это была бы отличная история. У меня с Месутом отличные взаимоотношения. Однако наши шансы невелики, и Озил в следующем сезоне наверняка не вернётся в "Шальке", — сказал он.

Напомним, что Озил играл за "Шальке" с 2006 по 2007 год.

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