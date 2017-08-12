В "Шальке" назначили нового капитана команды
Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес больше не является капитаном команды.
"Мы хотели, чтобы команда не пряталась за Хеведеса, мы хотим распределить ответственность между несколькими игроками. Конечно, он был разочарован, когда узнал. Но он профессионально к этому отнесся" - приводит слова наставника команды Доменико Тедеско Bild.
Новым капитаном "Шальке" назначили голкипера Ральфа Фэрманна, а вице-капитаном будет Леон Горетцка.
Отметим, что Хеведес носил капитанскую повязку с 2011 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25