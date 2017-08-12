В "Шальке" назначили нового капитана команды

Теги шалькебенедикт хеведес

В "Шальке" назначили нового капитана команды

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес больше не является капитаном команды.

"Мы хотели, чтобы команда не пряталась за Хеведеса, мы хотим распределить ответственность между несколькими игроками. Конечно, он был разочарован, когда узнал. Но он профессионально к этому отнесся" - приводит слова наставника команды Доменико Тедеско Bild.

Новым капитаном "Шальке" назначили голкипера Ральфа Фэрманна, а вице-капитаном будет Леон Горетцка.

Отметим, что Хеведес носил капитанскую повязку с 2011 года.

Читайте также: Лангер стал игроком "Шальке". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов