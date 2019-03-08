В "Шальке" определились с ценой на Коноплянку

"Шальке" намерен продать украинского полузащитника Евгения Коноплянку, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб готов расстаться с футболистов за сумму от трех до пять миллионов евро.

Контракт хавбека с "Шальке" истекает летом 2020 года, а его зарплата составляет 4,5 миллиона евро в год.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года, провел за клуб 74 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал девять результативных передач.