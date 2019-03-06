В "Шальке" приняли важное решение по Коноплянке

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка летом будет выставлен на трансфер, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство клуба разочаровано игрой хавбека, а также результатами команды, которая занимает лишь 14 место в чемпионате Германии.

В нынешнем сезоне 29-летний Коноплянка провел за "Шальке" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Также на трансфер могут быть выставлены: Себастьян Руди, Хамза Мендиль, Ральф Ферманн, Марко Ут, Омар Маскарел, Брель Эмболо, Набиль Бенталеб, Матия Настасич, Салиф Сане и Амин Харит.

Не пропустите: "Бавария" хочет продлить контракт со своей главной звездой. | http://soccernews.ru