В "Шальке" приняли важное решение по Коноплянке
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка летом будет выставлен на трансфер, сообщает Bild.
По сведениям издания, руководство клуба разочаровано игрой хавбека, а также результатами команды, которая занимает лишь 14 место в чемпионате Германии.
В нынешнем сезоне 29-летний Коноплянка провел за "Шальке" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Также на трансфер могут быть выставлены: Себастьян Руди, Хамза Мендиль, Ральф Ферманн, Марко Ут, Омар Маскарел, Брель Эмболо, Набиль Бенталеб, Матия Настасич, Салиф Сане и Амин Харит.
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