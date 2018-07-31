В "Шальке" прокомментировали переход Хеведеса в "Локомотив"



Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хейдель пожелал удачи защитнику Бенедикту Хеведесу, который перешел в "Локомотив".

"Мы желаем ему всего наилучшего на новом этапе карьеры в "Локомотиве", который проделал отличную работу в прошлом сезоне", - приводит слова Хейделя официальный сайт клуба.

30-летний Хеведес выступал за "Шальке" с 2007 года, провел за клуб 335 матчей и забил 23 гола.

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