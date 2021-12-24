В "Шерифе" определились с будущим Вернидуба

Фото сайт "Шерифа"

"Шериф" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Юрием Вернидубом.

Новое соглашение между украинским специалистом и действующим чемпионом Молдовы действует до конца 2024 года.

55-летний Вернидуб возглавляет тираспольскую команду с 18 декабря 2020 года.

"Шериф" сенсационно выступил в групповом этапе Лиги Чемпионов 2021/22. Они добыли две победы, в том числе над мадридским "Реалом", и вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв итоговое третье место в квартете.

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