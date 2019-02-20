В шести матчах 1/8 финала ЛЧ команды не забили ни одного гола в первых таймах

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов не отметились ни одним голом в первых таймах.

Первые таймы всех шести матчей закончились на ноль. Однако во втором тайме кто-то все-таки забивал.

На данный момент проходят матчи между "Ливерпулем" и "Баварией", а также "Барселона" - "Лион".

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