В шести последних матчах Ла Лиги Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игр

Теги реал мадридкриштиану роналду

В шести последних матчах Ла Лиги Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игрВ шести последних матчах Ла Лиги форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игр чемпионата.

Так, в поединках против "Реала Сосьедад", "Бетиса", "Алавеса", "Хетафе", "Эйбара" и "Жироны" португальский бомбардир отметился 14 результативными ударами. В 17 же поединках до этого он поразил ворота соперников только 8 раз.

Напомним, Роналду уже обошел Суареса в гонке бомбардиров Примеры. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
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