В шести последних матчах Ла Лиги Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игр

В шести последних матчах Ла Лиги форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игр чемпионата.

Так, в поединках против "Реала Сосьедад", "Бетиса", "Алавеса", "Хетафе", "Эйбара" и "Жироны" португальский бомбардир отметился 14 результативными ударами. В 17 же поединках до этого он поразил ворота соперников только 8 раз.

Напомним, Роналду уже обошел Суареса в гонке бомбардиров Примеры. | soccernews.ru