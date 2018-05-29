В шестой раз на мундиале: "Синие самураи" едут в Россию

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 60

Лучший результат на чемпионате мира: 1/8 финала, 2002 год (Корея/Япония) – проигрыш сборной Турции 0:1; 2010 год (ЮАР) – проигрыш сборной Парагвая 3:5 по пенальти (0:0 основное и дополнительное время)

Гвардейцы: Ясухито Эндо (152 матча) – в истории, Синдзи Окадзаки (111 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Кунисигэ Камамото (80 мячей) – в истории, Синдзи Окадзаки (50 голов) – в заявке

Предстоящий мундиаль станет шестым для "синих самураев". Впервые сыграв на чемпионате мира 1998 года во Франции, сборная Японии регулярно участвует в Финальных турнирах первенства планеты. Первое выступление команды из страны восходящего солнца на Кубке Мира 20 лет назад нельзя назвать успешным. Японцы проиграли все три матча, но с разницей в один мяч, умудрившись уступить даже сборной Ямайки.

Первые же очки на мундиалях "синие самураи" добыли лишь на домашнем турнире 2002 года. Тогда сборная Японии квалифицировалась из группы с первого места, но в 1/8 финала неожиданно уступила туркам. Четыре года спустя в Германии представитель Азии сыграл откровенно слабо, не выиграв ни одного матча в группе. А вот на чемпионате мира 2010 года в ЮАР японцы смогли преодолеть сито группового раунда, но в первом же раунде плей-офф их ждала неудача. Равный матч против сборной Парагвая "синие самураи" проиграли в серии послематчевых пенальти. Что касается бразильского мундиаля четыре года назад, то его сборная Японии провалила, заняв последнее место в квартете.

Путь команды из Страны восходящего солнца на чемпионат мира в России получился тернистым: далеко не все шло гладко. 4-кратный обладатель Кубка Азии начал отбор с 1-го группового этапа Азиатской зоны. Соперниками на этой стадии стали удивившие в дальнейшем сирийцы, довольно средние даже по меркам региона Афганистан и Сингапур, а также откровенно слабые камбоджийцы. При кажущемся отсутствии трудностей подопечные Вахида Халилходжича не сумели пройти этап без очковых потерь, но все же прогнозируемо заняли первое место в группе.

Затем японцы оказались во втором групповом этапе, где уровень соперников соответствовал их амбициям. На стартовом отрезке этапа из четырех матчей один из главных фаворитов квалификации недобрал пять очков, уступив дома Эмиратам и сыграв вничью в Австралии. В итоге за две прямые путевки на мундиаль схлестнулись сразу четыре сборные. Но победы в гостях над ОАЭ и дома над Саудовской Аравией вновь вывели Японию в главные фавориты турнира. Ничья с Ираном заставила болельщиков схватиться за голову и подарила шанс конкурентам. Но все решил успех в предпоследнем туре в игре со сборной Австралии – пусть и не без валидола, но "синие самураи" добыли прямую путевку в Россию.

Расширенная заявка команды на ЧМ:

голкиперы – Эйдзи Кавасима ("Мец", Франция), Масааки Хигасигути ("Гамба Осака"), Косукэ Накамура ("Касива");

защитники – Юто Нагатомо ("Галатасарай", Турция), Готоку Сакаи ("Гамбург", Германия), Томоаки Макино ("Урава"), Гэн Сёдзи ("Касима"), Ватару Эндо ("Урава"), Майя Йосида ("Саутгемптон", Англия), Хироки Сакаи ("Марсель", Франция), Наомити Уэда ("Касима");

полузащитники – Макото Хасэбэ ("Айнтрахт", Германия), Синдзи Кагава ("Боруссия" Д, Германия), Гаку Сибасаки ("Хетафе", Испания), Рёта Осима ("Кавасаки"), Тосихиро Аояма ("Хиросима"), Хотару Ямагути ("Серезо Осака"), Кэйсукэ Хонда ("Пачеко", Мексика), Гэнки Харагути ("Дюссельдорф", Германия), Кэнто Мисао ("Касима"), Такаси Инуи ("Эйбар", Испания), Такаси Усами ("Дюссельдорф", Германия), Йосукэ Идэгути ("Культураль Леонеса", Испания);

нападающие – Синдзи Окадзаки ("Лестер", Англия), Юя Осако ("Вердер", Германия), Йосинори Муто ("Майнц", Германия), Такума Асано ("Штутгарт", Германия).

Оптимальный состав: Кавасима – Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо, Харагучи, Хасэбэ, Кагава, Усами, Хонда, Окадзаки.

Ключевые игроки

В составе сборной Японии немало опытных и квалифицированных игроков. Так капитаном и духовным лидером команды является опытный 34-летний Макото Хасэбэ, опорный полузащитник франкфуртского "Айнтрахта". За "синих самураев" Макото дебютировал еще в 2006 году, а пять лет спустя выиграл с командой Кубок Азии. А вот одним из самых известных игроков в команде является Кэйсукэ Хонда, золотые футбольные годы которого прошли в московском ЦСКА и "Милане". Также следует отметить нападающего сборной Синдзи Окадзаки. Из ныне действующих сейчас футболистов он является лучшим бомбардиром сборной. Кроме того Окадзаки не так давно выигрывал с "Лестером" Премьер-лигу Англии. Не нуждается в представлении и Синдзи Кагава. Этот футболист играл не последнюю роль в построении дортмундской "Боруссии" Юргеном Клоппом.

Главный тренер

За два месяца до старта чемпионата мира в сборной сменился тренер. По официальной версии босниец Вахид Салилходжич был уволен за неудовлетворительные результаты в товарищеских матчах с Мали (ничья) и Украиной (поражение). Но в кулуарах поговаривают, что реальной причиной такого отчаянного шага Федерации футбола Японии стал некий конфликт с боснийцем. В итоге на тренерский мостик "синих самураев" заступил Акира Нисино, японский специалист, не слишком известный за пределами своей родины. Всю игровую карьеру он провел в клубе "Хитати", разумеется, став местной легендой. За сборную своей страны он провел 12 матчей, в которых отметился одним голом. В послужном списке Нисино как тренера уже была работа на больших турнирах: он руководил сборной Японии во время футбольного турнира Олимпиады в Атланте-1996 и вывел клуб "Гамба Осака" в полуфинал клубного чемпионата мира FIFA-2008.

Перспективы на ЧМ

Нельзя не заметить, что в составе сборной Японии немало футболистов, играющих в европейских топ-чемпионатах, а Юто Нагатомо, Кейсуке Хонда, Синдзи Кагава и его тезка Окадзаки вообще звезды мирового уровня. Это позволяет называть команду крепким и опытным коллективом выше среднего уровня. Правда, и соперники по группе у "синих самураев" отнюдь не дебютанты. Пожалуй, сборная Колумбии может считаться фаворитом квартета Н. А вот с Польшей и Сенегалом японцам вполне по силам побороться за выход из группы, что они наверняка и сделают.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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