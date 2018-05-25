В шорт-лист Анчелотти вошли 12 игроков

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В шорт-лист Анчелотти вошли 12 игроков

Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти определил трансферные цели клуба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, в шорт-лист наставника неаполитанцев вошли 12 игроков: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Бернд Лено ("Байер"), Руй Патрисиу ("Спортинг"), Тома Менье (ПСЖ), Симе Врсалько ("Атлетико"), Джером Боатенг ("Бавария"), Артуро Видаль ("Бавария"), Ренату Санчеш ("Бавария"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Симоне Верди ("Болонья"), Сусо ("Милан"), Карим Бензема ("Реал").

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