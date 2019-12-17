В шорт-лист "Челси" входят шесть атакующих игроков

Лондонский "Челси" намерен усилить атаку и уже составил список из шести кандидатов, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в шорт-лист "синих" входят Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Леон Бэйли ("Байер"), Самуэль Чуквуезе ("Вильярреал"), Мусса Дембеле ("Лион") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Напомним, что трансферный бюджет клуба составляет почти 180 миллионов евро.

Ранее с "Челси" сняли ограничения, связанные с нарушениями правил ФИФА, поэтому лондонцы смогут покупать игроков уже в январе.

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