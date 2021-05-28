В шорт-лист "Интера" попал ещё один тренер

Теги интер миланмаурицио сарри

В шорт-лист "Интера" попал ещё один тренер

Фото твиттер "Ювентуса"

Миланский "Интер" продолжает искать нового главного тренера, который сменит на этом посту Антонио Конте.

По информации журналиста Николо Скиры, новым кандидатом на должность стал Маурицио Сарри.

Также сообщалось о заинтересованности "нерадзурри" в услугах Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги.

Сарри летом 2020 года ушёл из "Ювентуса" и с тех пор остаётся без команды. Ранее он возглавлял "Наполи" и "Челси".

Не пропустите: Симоне Индзаги близок к назначению в "Интер". | http://soccernews.ru
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