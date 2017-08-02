В шорт-лист "Локомотива" попали два экс-форварда "Спартака"

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В шорт-лист "Локомотива" попали два экс-форварда "Спартака"

Московский "Локомотив" продолжает искать нового нападающего, который заменит Ари, выбывшего надолго из-за травмы.

Как сообщают российские СМИ, в шорт-лист "железнодорожников" входят Исхак Бельфодиль, Орланду Са, Теему Пукки, Владимир Ильин, а также два экс-форварда "Спартака" Юра Мовсисян и Веллитон.

Напомним, что 30-летний Мовсисян сейчас выступает за американский "Реал Солт Лэйк", а 30-летний Веллитон - за турецкий "Кайсериспор". 

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