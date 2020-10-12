В шорт-лист "Манчестер Юнайтед" входят четыре центральных защитника

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В шорт-лист "Манчестер Юнайтед" входят четыре центральных защитника

"Манчестер Юнайтед" определился со списком кандидатов на усиление центра обороны, пишет Mirror.

По сведениям издания, среди трансферных целей "красных дьяволов" числятся четыре защитника.

Это Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Рафаэль Варан ("Реал") и Джеймс Тарковски ("Бернли").

Известно, что англичанина "МЮ" сможет купить за 44 миллиона евро, остальные игроки обойдутся клубу еще дороже.

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