В шорт-лист московского "Динамо" попали 5 именитых футболистов
Московское "Динамо" планирует летнюю трансферную кампанию, в ходе которой клуб планирует усилиться несколькими опытными игроками.
Как сообщает "СЭ", в ближайшее время состав "бело-голубых" могут пополнить такие футболисты, как Диего Годин ("Кальяри"), Фабиан Бальбуэна ("Вест Хэм"), Диего Лаксальт ("Милан"), Магомед Оздоев ("Зенит") и Марко Арнаутович ("Шанхай Порт").
Источник утверждает, что трое из этой пятёрки могут достаться "Динамо" бесплатно - это Годин, Бальбуэна и Арнаутович.
Рыночная стоимость Лаксальта оценивается в 4 миллиона евро, Оздоева - в 5 миллионов.
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