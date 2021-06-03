В шорт-лист московского "Динамо" попали 5 именитых футболистов

Московское "Динамо" планирует летнюю трансферную кампанию, в ходе которой клуб планирует усилиться несколькими опытными игроками.

Как сообщает "СЭ", в ближайшее время состав "бело-голубых" могут пополнить такие футболисты, как Диего Годин ("Кальяри"), Фабиан Бальбуэна ("Вест Хэм"), Диего Лаксальт ("Милан"), Магомед Оздоев ("Зенит") и Марко Арнаутович ("Шанхай Порт").

Источник утверждает, что трое из этой пятёрки могут достаться "Динамо" бесплатно - это Годин, Бальбуэна и Арнаутович.

Рыночная стоимость Лаксальта оценивается в 4 миллиона евро, Оздоева - в 5 миллионов.

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