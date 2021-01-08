В шорт-лист "Реала" входят три звёздных форварда
Мадридский "Реал" собирается летом 2021 года усилить атакующую линию команды, сообщает Ok Diario.
По информации источника, на сегодняшний день королевским клубом рассматриваются три кандидатуры на позицию нападающего.
Приоритетный вариант - Килиан Мбаппе из ПСЖ, альтернативный - Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", резервный - Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".
Рыночная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро, норвежца - в 100 миллионов, корейца - в 90 миллионов.
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|Команда
|М
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18