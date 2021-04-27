В шорт-лист "Тоттенхэма" попали ещё три тренера

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В шорт-лист "Тоттенхэма" попали ещё три тренера

Фото Reuters

Список кандидатов на пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма" продолжает расширяться.

Ранее сообщалось, что "шпоры" выбирают между четырьмя специалистами, однако шорт-лист пополнили ещё три фамилии.

По информации The Telegraph, речь идёт об Эрике тен Хаге ("Аякс"), Ральфе Рангнике (без команды) и Гарете Саутгейте (сборная Англии).

Напомним, что неделю назад "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 29-летний Райан Мэйсон.

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