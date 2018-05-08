В шорт-лист "Ювентуса" кандидатов на замену Аллегри входит семь специалистов

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В шорт-лист "Ювентуса" кандидатов на замену Аллегри входит семь специалистовВ шорт-лист туринского "Ювентуса" кандидатов на замену главному тренеру команды Массимилиано Аллегри входит семь специалистов.

Так, по сведениям Tuttosport, в случае расставания со своим наставником, "старая синьора" будет готова заменить его одним из следующих специалистов: Юргеном Клоппом ("Ливерпуль"), Дидье Дешамом (сборная Франции), Диего Симеоне ("Атлетико"), Симоне Индзаги ("Лацио"), Паулу Соузой ("Тяньцзинь Цюаньцзянь"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") или Сержиу Консейсау ("Порто").

Напомним, стала известна заявка "Ювентуса" на финал Кубка Италии. | soccernews.ru

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