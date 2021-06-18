В шорт-лист "Ювентуса" входят пять форвардов

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В шорт-лист "Ювентуса" входят пять форвардов

Туринский "Ювентус" планирует усилить атаку во время летнего трансферного окна, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, в список интересов "старой синьоры" входят пять нападающих.

Оказаться в "Ювентусе" могут Душан Влахович ("Фиорентина"), Мауро Икарди (ПСЖ), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити") и Андреа Белотти ("Торино").

На сегодняшний день приоритетным вариантов для клуба из Турина является Влахович, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "фиалок" в Серии А - 21 гол в 37 матчах.

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