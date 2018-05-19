В шорт-лист "Зенита" вошёл ещё один тренер

В шорт-лист питерского "Зенита" вошёл ещё один тренер, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" проявляют интерес к кандидатуре наставника сборной Колумбии Хосе Пекермана.

Напомним, что вскоре 68-летний аргентинский специалист прибудет со своей командой в Россию для участия в ЧМ-2018. Возможно, этим постарается воспользоваться "Зенит", чтобы провести с ним переговоры.

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