В шорт-листе "Реала" три центральных полузащитника. Все - французы
Мадридский "Реал" намерен усилить центр полузащиты во время летнего трансферного окна, пишет Marca.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает три кандидатуры - Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"), Нголо Канте ("Челси") и Эдуардо Камавинга ("Ренн").
При этом покупка хавбека "красных дьяволов" крайне маловероятна из-за его высокой трансферной стоимости и зарплаты.
Стоит отметить, что все потенциальные новички "Реала" имеют французское гражданство, как и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.
Не пропустите: Одриосола высоко отозвался о Зидане. | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" сделает "Арсеналу" интересное предложение по обмену форвардами
-
Ловчев заявил, что 50 лет назад "Спартак" сыграл договорной матч с "Черноморцем"
-
Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина
-
"Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла"
-
"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона стоимостью 1 миллиард евро
Лента новостей
-
Официально: "Барселона" возобновила тренировки на базе
-
Названа доля государственного бюджета в финансировании клубов РПЛ
-
"Барселона" договорилась с Пьяничем о летнем переходе
-
"Интер" сделает "Арсеналу" интересное предложение по обмену форвардами
-
Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее
-
Ловчев заявил, что 50 лет назад "Спартак" сыграл договорной матч с "Черноморцем"
-
Александр Глеб назвал сумму самого большого штрафа в "Штутгарте"
-
1
Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина
-
"Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла"
-
"Боруссия" рассчитывает сохранить Санчо ещё на один сезон
-
В шорт-листе "Реала" три центральных полузащитника. Все - французы
-
Эктор Эррера сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Спартак" поздравил немецкий клуб со скорым возобновлением сезона
-
Стало известно, когда Азар будет готов вернуться на поле
-
"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона стоимостью 1 миллиард евро
-
38-летний Джибриль Сиссе хочет возобновить карьеру
-
"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба
-
Уокер посетовал на травлю СМИ после неоднократного нарушения карантина
-
В "Милане" зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
-
Сборная Армении пытается переманить двух футболистов с российскими паспортами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14