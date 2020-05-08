В шорт-листе "Реала" три центральных полузащитника. Все - французы

Теги реал мадридзинедин зиданполь погбан'голо кантеэдуардо камавинга

В шорт-листе "Реала" три центральных полузащитника. Все - французы

Мадридский "Реал" намерен усилить центр полузащиты во время летнего трансферного окна, пишет Marca.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает три кандидатуры - Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"), Нголо Канте ("Челси") и Эдуардо Камавинга ("Ренн").

При этом покупка хавбека "красных дьяволов" крайне маловероятна из-за его высокой трансферной стоимости и зарплаты.

Стоит отметить, что все потенциальные новички "Реала" имеют французское гражданство, как и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

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