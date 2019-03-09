В Шотландии агрессивный фанат атаковал футболиста во время вбрасывания аута
В Шотландии агрессивный фанат атаковал футболиста во время вбрасывания аута, сообщает Sky Sports.
Инцидент произошёл во время матча 29-го тура Премьер-лиги между "Хибернианом" и "Рейнджерс".
Горе-болельщик напал на капитана "джерс" Джеймса Тавернье. Тот, к слову, не растерялся и дал отпор обидчику.
For anyone that hasn’t seen the Hibs incident with the fan... disgraceful. pic.twitter.com/SmoXbV7qAB— Ross (@RossAGibson) 8 марта 2019 г.
Стоит отметить, что матч завершился ничьей 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|28
|66
|2
|Рейнджерс
|29
|59
|3
|Абердин
|28
|50
|4
|Килмарнок
|28
|47
|5
|Харт оф Мидлотиан
|28
|44
|6
|Хиберниан
|29
|42
|7
|Сент-Джонстон
|28
|38
|8
|Мотеруэлл
|28
|37
|9
|Ливингстон
|28
|34
|10
|Гамильтон Академикалс
|28
|21
|11
|Данди
|28
|18
|12
|Сент-Миррен
|28
|17