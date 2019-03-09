В Шотландии агрессивный фанат атаковал футболиста во время вбрасывания аута

Теги хибернианрейнджерс

В Шотландии агрессивный фанат атаковал футболиста во время вбрасывания аута

В Шотландии агрессивный фанат атаковал футболиста во время вбрасывания аута, сообщает Sky Sports.

Инцидент произошёл во время матча 29-го тура Премьер-лиги между "Хибернианом" и "Рейнджерс".

Горе-болельщик напал на капитана "джерс" Джеймса Тавернье. Тот, к слову, не растерялся и дал отпор обидчику.

Стоит отметить, что матч завершился ничьей 1:1.

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