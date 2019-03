В Шотландии агрессивный фанат атаковал футболиста во время вбрасывания аута, сообщает Sky Sports.

Инцидент произошёл во время матча 29-го тура Премьер-лиги между "Хибернианом" и "Рейнджерс".

Горе-болельщик напал на капитана "джерс" Джеймса Тавернье. Тот, к слову, не растерялся и дал отпор обидчику.

For anyone that hasn’t seen the Hibs incident with the fan... disgraceful. pic.twitter.com/SmoXbV7qAB