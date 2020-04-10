В Шотландии рассматривают вариант с расширением чемпионата

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В Шотландии рассматривают вариант с расширением чемпионата

Шотландская Премьер-лига может  быть расширена до 14 команд.

Как сообщает The Guardian, нынешний розыгрыш чемпионата могут завершить досрочно из-за ситуации с коронавирусом. Таким образом, ни один из клубов не вылетит, а в следующем сезоне добавится два клуба из Чемпионшипа.

Напомним, что после 30 туров лидером чемпионата является "Селтик", опережающий "Рейнджерс" на 13 очков.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик Селтик 30 80
2 Рейнджерс Рейнджерс 29 67
3 Мотеруэлл Мотеруэлл 30 46
4 Абердин Абердин 30 45
5 Ливингстон Ливингстон 30 39
6 Хиберниан Хиберниан 30 37
7 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 29 36
8 Килмарнок Килмарнок 30 33
9 Сент-Миррен Сент-Миррен 30 29
10 Росс Каунти Росс Каунти 30 29
11 Гамильтон Академикалс Гамильтон Академикалс 30 27
12 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 30 23
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