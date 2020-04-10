В Шотландии рассматривают вариант с расширением чемпионата
Шотландская Премьер-лига может быть расширена до 14 команд.
Как сообщает The Guardian, нынешний розыгрыш чемпионата могут завершить досрочно из-за ситуации с коронавирусом. Таким образом, ни один из клубов не вылетит, а в следующем сезоне добавится два клуба из Чемпионшипа.
Напомним, что после 30 туров лидером чемпионата является "Селтик", опережающий "Рейнджерс" на 13 очков.
Читайте также: Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Хиберниан
|30
|37
|7
|Сент-Джонстон
|29
|36
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23