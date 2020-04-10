В Шотландии рассматривают вариант с расширением чемпионата

Шотландская Премьер-лига может быть расширена до 14 команд.

Как сообщает The Guardian, нынешний розыгрыш чемпионата могут завершить досрочно из-за ситуации с коронавирусом. Таким образом, ни один из клубов не вылетит, а в следующем сезоне добавится два клуба из Чемпионшипа.

Напомним, что после 30 туров лидером чемпионата является "Селтик", опережающий "Рейнджерс" на 13 очков.

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