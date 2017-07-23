В шоу имени Неймара "Барселона" взяла верх над "Ювентусом"

Первый после летнего отпуска матч туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона" проводили между собой в рамках американской группы Международного кубка Чемпионов. Эта встреча носила принципиальный подтекст, а потому вызывала повышенный интерес даже на просторах США, где и "Старая синьора" и "блауграна" имеют многомиллионную группу болельщиков. Еще свежи в памяти матчи четвертьфинальной стадии минувшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, когда "Ювентус" по сумме двух матчей выбил "Барселону" из турнира. Разумеется, каталонцы жаждали реванша, пусть даже и на таком уровне.

Первый тайм, как ожидалось, прошел с территориальным преимуществом команды Эрнесто Вальверде. С первых минут каталонцы показывали хорошие скорости и чувство паса, как будто и не было этого полуторамесячного перерыва в играх. Туринцы преимущественно оборонялись и выглядели несколько беззубо без атакующего дуэта Дибала – Игуаин.

Главные же события в матче начались на исходе четверти часа игры. Сначала Алейш Видаль ворвался справа в штрафную "Ювентуса" и пробивал в дальний угол, но Буффон мяч потянул. Спустя полминуты опасно ответили итальянцы. Стураро навесил с правого фланга на дальнюю штангу, где Манджукич выиграл воздух, но пробил рядом со штангой.

А спустя еще минуту счет был открыт. Это Неймар получил мяч на подступах к владениям туринцев, прошел вперед несколько метров, сыграл в стенку с Алькасером и, войдя в штрафную, пробил под перекладину. Буффон был бессилен достать мяч – 1:0.

Поведя в счете, "Барселона" принялась катать мяч по периметру поля, чем пыталась заставить соперника прибегнуть к активным действиям. Однако, "Ювентус", откровенно говоря, не спешил идти отыгрываться, больше опасаясь нового результативного выпада каталонцев. Но как ни старались туринцы, предотвратить второе взятие ворот каталонцев не сумели. На этот раз Неймар сам разобрался со всей защитной линией чемпиона Италии, прошел вдоль ворот и, выбравшись на простор, в прямом смысле слова расстрелял Буффона – 2:0.

Дубль бразильца окончательно остудил пыл игроков "Ювентуса" (если таковой и был), а вот "Барса" не собиралась останавливаться. До конца тайма каталонцы еще дважды могли отличиться, но в одном из эпизодов Буффон не дал Неймару оформить хет-трик, выиграв ближний бой, а в другом Месси старался положить мяч со штрафного прямо в левый верхний угол, но голкипер туринцев и здесь проявил высочайшее мастерство.

На второй тайм "Барселона" вышла с семью новыми игроками, "Ювентус" – с пятью. Однако к 60-й минуте составы обеих команд были полностью заменены по сравнению со стартовым протоколом. У каталонцев лидером атак стал Луис Суарес, а у туринцев на поле появились Дибала, Игуаин и многие другие, в том числе и новички клуба – Дуглас Коста, Де Шильо и Щенсны.

При этом игра сама по себе не стала скучнее. Тот же Суарес уже на 55-й минуте проверил на надежность польского голкипера "Ювентуса". А туринцы и вовсе ответили взятием ворот. Дибала с углового запустил мяч на дальний край вратарской, где Кьеллини попросту продавил защитников каталонцев и вонзил мяч в ворота ударом головой – 2:1.

Пропущенный гол заставил игроков "Барселоны" активизироваться, а роль лидера в ансамбле Эрнесто Вальверде взял на себя Денис Суарес. Сначала испанец упустил возможность забить третий мяч своей команды, но из убойной позиции пробил выше ворот. А затем Денис ассистировал своему однофамильцу из Уругвая, но тот не смог переиграть Щенсны. Точку же в матче мог поставить Серхи Роберто, но выйдя на ворота, запустил мяч в сторону углового флажка.

"Ювентус" же в концовке встречи ничего не смог предложить сопернику, поэтому встреча так и закончилась с минимальным преимуществом каталонского гранда.

"Барселона" – "Ювентус" – 2:1

Голы: Неймар, 15 – 1:0. Неймар, 26 – 2:0. Кьеллини, 63 – 2:1.

"Барселона": Силлессен (Ортола, 52), Динь (Альба, 46), Пике (Марлон, 51), Маскерано (Умтити, 46), Видаль (Семеду, 46), Сампер (Бускетс, 46), Ракитич (Роберто, 46), Иньеста (Аленья, 51), Месси (Туран, 46), Алькасер (Д.Суарес, 46), Неймар (Л.Суарес, 46).

"Ювентус": Буффон (Щенсны, 46), Барцальи (Сандро, 60), Лихтштайнер (Кьеллини, 46), Бенатиа (Мандрагора, 69), Маркизио (Пьянич, 46), Лемина (Коста, 59), Хедира (Ринкон, 46), Асамоа (Сандро, 60), Стураро (Дибала, 59), Бентанкур (Куадрадо, 60), Манджукич (Игуаин, 60).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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