В штаб ван Нистелроя в ПСВ войдёт экс-тренер сборной России

Фото твиттер ED PSV

СМИ узнали о грядущих изменениях в тренерском штабе ПСВ из Эйндховена.

По информации Voetbal International, команду со следующего сезона возглавит Руд ван Нистелрой. О таком варианте сообщалось ещё неделю назад.

Помогать экс-нападающему "Манчестер Юнайтед" и "Реала" будет Фред Рюттен, а координатором станет бывший наставник сборной России Гус Хиддинк.

Напомним, что сейчас 45-летний ван Нистелрой тренирует молодёжку ПСВ, а основой руководит Рогер Шмидт.

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